10mn de gameplay pour Amnesia : The Bunker

Frictional Games publie une longue vidéo de gameplay sur, nouvel épisode de la franchise horrifique ne trahissant pas ses objectifs premiers, à savoir un haut degré de flippe face à une obscure force démoniaque qu'il vaut mieux esquiver autant que possible, avec ce jeu vicieux de sombrer dans la folie si vous restez trop dans la pénombre, réclamant le besoin d'utiliser de temps en temps une lampe torche dynamo… très bruyante.Attendu pour le 23 mai (PC, PlayStation, Xbox),marquera sa différence avec les précédents par le fait que le gigantesque bunker à explorer est découpé en zones plus ou moins générées aléatoirement, notamment du coté de l'emplacement des objets, tout en offrant une bien plus grande liberté dans la résolution de ses nombreuses énigmes.