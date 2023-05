Epic Games oblige, Fall Guys va intégrer à son tour son éditeur de niveaux

Ce n'était qu'une question de temps mais il aura fallu néanmoins quelques années, et le soutien logistique d'Epic Games. Car tout commequi en fait l'un de ses piliers stratégiques, etdans une moindre mesure,n'échappera plus longtemps au mode Créatif, même que ce sera effectif le 10 mai prochain pour la Saison 4.N'importe qui pourra donc créer ses propres épreuves à partager (la seule condition est que le créateur la termine pour pouvoir être publié, afin d'éviter les trolls) et afin d'esquiver les créations hardos façon, les plus populaires et rigolotes seront intégrées dans un sideshow hebdomadaire.La Saison 4 verra dans tous les cas son Pass et lot d'épreuves inédites, avec la promesse que désormais, le contenu sera constamment boosté.