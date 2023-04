The Division Heartland se dévoile un peu plus

En septembre 2022 était pressenti une sortie proche demais 7 mois plus tard, nous en sommes toujours à attendre une date de sortie avec néanmoins une nouvelle présentation pour ce spin-off faisant le pari du format F2P aussi bien su PC que supports PlayStation/Xbox.Une expérience différence des principaux jeux puisque l'on parle d'une sorte de TPS/survie avec, le jour, le besoin d'accomplir des missions pour votre communauté et de collecter ressources comme nourritures, tandis que la nuit, la menace se fait décuplée avec même l'arrivée d'ennemis humains (on appelle ça du PVPVE). Et bien entendu, comme le veut la tradition des jeux à service, le titre est appelé à recevoir au fil du temps de nouvelles missions, personnages, zones & co.Parallèlement à cela et toujours dans le but de diversifier sa licence plutôt que de pondre hâtivement un troisième épisode,se lance dans une cinquième année de contenu avec prochainement un nouveau mode façon rogue-like (« Descente »), totalement gratuit, alors que les mois qui suivront permettront le retour à New York puis une véritable extension scénarisée.