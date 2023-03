ARIKA tease un nouveau Fighting EX Layer

Disponible sur PC, PlayStation 4 et en Arcade,a rencontré un succès davantage critique que commercial mais le studio ARIKA nous tease tranquillement l'annonce d'un nouvel épisode (ou d'une refonte ?) avec deux vidéos dont une en format spécial, tous deux tirées d'un build loin d'être suffisamment avancé, montrant surtout des mouvements 3D façonRien de plus mais vu que l'une des deux vidéos ayant été capturées à partir d'une devkit PS5, on pense connaître au moins l'un des supports. Dans tous les cas, nous aurons apparemment plus d'informations dans une dizaine de jours, durant l'EVO Japan 2023.