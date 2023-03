Layers of Fear : une longue vidéo de gameplay

Après avoir tergiversé des plombes pour trouver un titre définitif à son nouveau projet, tout ça pour le nommer simplementcomme le tout premier, la nouvelle production Bloober Team vient illustrer son gameplay avec une longue vidéo en attendant le lancement en juin 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (et des nouvelles deon espère).Pour rappel, si le titre se nomme simplement comme le premier épisode, c'est pour marquer le fait que les retardataires peuvent oublier les deux premières expériences :version 2023 combinera le contenu des deux premiers jeux en une seulement expérience, graphiquement rehaussée sous Unreal Engine 5, et intégrant un arc inédit.