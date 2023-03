DECAPOLICE se dévoile un peu plus

C'est le jeu le plus ambitieux actuellement dans les cartons de Level-5 etfaisait évidemment partie du programme Vision récemment diffusé pour découvrir deux nouvelles bande-annonce.Ce RPG aura la particularité de proposer deux univers, l'un étant une copie parfaite du monde réel où « les souvenirs de tous les crimes passés dorment », et donc une bonne occasion d'y découvrir de nouveaux indices pour les méfaits actuels, avec tous les dangers que ça implique.On pourra découvrir les affaires de Harvard Marks et son équipe dans le courant de l'année, sur Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.