Atelier Ryza 3 en approche, pendant que Atelier Marie Remake se prépare pour cet été

Gust fait un petit point sur sa franchise clé en diffusant pour commencer le Story Trailer d', le final de la trilogie lancée il y a 4 ans et qui déboulera ce 24 mars sur les supports habituels, donc PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.Les mêmes machines auront également droit le 13 juillet prochain au récemment annoncé, retour du tout premier épisode de la série (1997) avec son lifting graphique et sonore, fourni avec de nouveaux events et défis, ainsi qu'un mode « Infini » (le jeu de base suit un cycle de 5 ans maximum).