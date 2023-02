Miasma Chronicles balance enfin son gameplay

Peu généreux en gameplay jusqu'à présent, l'équipe de The Bearded Ladies vient se rattraper sur le casavec une large vidéo de présentation tirée d'un build Alpha, ou dit autrementUn nouveau tactical des créateurs dedonc, avec son duo de héros façon FMA, et la volonté de convenir à tout le monde coté gameplay : d'un coté le mode vétéran avec ses notions de pourcentage dans les attaques notamment, de l'autre une expérience plus « simple » dans le calcul et le fait que les bonus de couverture seront par exemple les mêmes quelle que soit la distance avec l'opposant.Sortie prévue pour 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.