n'a pas marqué son temps, comme tout le reste de la franchise d'ailleurs, mais s'il y a des fans, sachez que le titre s'est offert une nouvelle MAJ (1.02) corrigeant on nous le promet de nombreux bugs, avec un soupçon d'optimisation technique mais aussi l'ajout de Bunji en personnage jouable pour l'intégralité des stages.Le titre reste disponible sur PC et en cross-gen coté PlayStation et Xbox, sans oublier le Game Pass.