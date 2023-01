Une nouvelle vidéo pour Wanted : Dead

Toujours attendu pour le 14 février, la Saint Valentin donc pour ceux qui souhaitent/peuvent le fêter,se déchaîne aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de gameplay siglée IGN afin de nous expliquer les bases du système de combat. Car on n'oublie pas que cette création est signée par d'anciens dequi compte bien nous reproposer une formule dite « hardcore » en terme de challenge.La vidéo reviendra donc sur le fait que les armes à distance seront déterminantes sans parler d'un TPS (les ennemis ne vous laisseront jamais rester à couvert très longtemps), le fait que les 20 premières minutes du jeu seront là pour maîtriser les premiers éléments via du tuto déguisé, et enfin la présence d'un arbre de compétences divisé en trois branches : attaque, défense et soutien.