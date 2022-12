GrimGrimoire Once More se date pour l'Europe, mais toujours sans traduction

Déjà disponible au Japon,, le remaster du tout premier jeu de Vanillaware, est signé pour le 7 avril 2023 sur la zone européenne sur PlayStation 5/4 et Switch, avec version boîte pour tout le monde mais malheureusement aucune traduction FR, laissant les anglophobes en rester au synopsis de base : une boucle temporelle de 5 jours où Lillet Blan devra sauver son école d'un apocalypse.Outre un rendu naturellement HD et un format qui s'adoptera au 16/9, les véritables bonus viendront de l'ajout d'un arbre de compétences, des options appréciables comme l'avance rapide (toujours utile pour une expérience assez répétitive) et un mode difficile… plus difficile qu'à l'époque.