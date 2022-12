Stranger of Paradise : un dernier DLC qui ouvre ses portes à Final Fantasy II

Les derniers membres de la Team Ninja encore coincés sur le suivi depourront bientôt rejoindre leurs collègues : la troisième et dernière extension sortira le 27 janvier 2023.Et c'est avec ce trailer que l'équipe tease brièvement le contenu de cette extension dont on retiendra trois points :- L'arrivée d'une arme à feu- Les Moggle de retour (au moins un quoi)- Un lien avec(typo et l'Empereur Mateus)