Grim Guardians : trailer et date de sortie

Annoncé l'été dernier,a sa date de sortie et ce sera le 23 février 2023 sur absolument tous les supports (pas de jaloux), au prix de 24,99€, sans version boîte pour le moment.Signé par le studio Inti Creates qu'on ne présente plus, ce nouveau jeu d'action évidemment 2D prendra cette fois le style Castlevania, avec comme feature très particulière pour le genre un vrai mode coopération à deux, en plus de la promesse d'une grosse replay-value pour les amateurs de défis par l'ajout d'options particulières dans la difficulté.