Focus Entertainment et Dontnod présentent Banishers : Ghosts of New Eden

Voilà donc la collaboration entre Focus et Dontnod, annoncé de longue date mais seulement dévoilé la nuit dernière durant les Game Awards. Son nom,, un action-RPG se déroulant en 1695 (New Eden) et mettant en avant le duo amant Antea Duarte et Red Mac Raith, deux routards de la chasse aux spectres démoniaques. L'expérience n'assurant pas totalement la survie, le dernier affrontement laisse Antea mortellement blessée et surtout en voie de possession, vouée à devenir l'un des spectres qu'elle a toujours combattu.Vous avez donc deviné qu'en 2023, on va partir en quête d'une solution avec des affrontements qui combineront l'arsenal de Red… et les nouveaux pouvoirs providentiels d'Antea, dans une aventure totalement solo et non dénuée de choix moraux affectant le scénario.