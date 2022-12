Tales of Symphonia Remastered : la date de sortie

Il était temps de reparler de, en tout cas pour ceux qui ne l'ont encore jamais fait, surtout quand cette nouvelle bande-annonce vient nous évoquer le scénario de cet épisode considéré comme culte en occident.Bref, le plus important, c'est que l'on sait désormais que ça arrivera le 17 février 2023 sur Switch et supports PlayStation/Xbox, et les cyniques noteront que le trailer en question propose une option que le jeu lui-même n'aura pas : le 60FPS.