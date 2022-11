Far Cry 6 : une extension, une nouvelle MAJ, une démo pour tous, et une promo de noël

Ubisoft remet les projecteurs suravec comme attendu un premier trailer de présentation pour « Lost Between Worlds », l'extension surprise sortie de nulle part et qui arrivera ce 6 décembre (19,99€), offrant une toute nouvelle histoire à Dani Rojas (homme ou femme) à l'ambiance très multivers, très bordel et très boom-boom.D'ici-là, ce mêmeaccueille aujourd'hui une nouvelle mise à jour offrant de nouvelles options & features, un mode New Game Plus, le tout accompagné d'une démo jouable avec transfert de sauvegardes.Et le jeu est en promo pendant quelques semaines au cas où (-67%).