Genshin Impact : présentation de la 3.3

La carrière desuit son cours, le MMORPG à très haut succès s'apprêtant à accueillir le 7 décembre sa toute nouvelle MAJ de contenu avec en ligne de mire deux nouveaux personnages : le Nomade (5 étoiles) et l'archère Faruzan (4 étoiles).Ajoutons à cela quelques habituelles quêtes et défis, mais aussi et surtout en grande nouveauté la proposition d'un jeu cartes in-game, sans surprise basé sur les éléments. De quoi encore gober quelques longues heures supplémentaires de notre pourtant courte vie.