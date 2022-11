Sword Art Online : Last Recollection annoncé sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen)

C'est en plein dimanche pluvieux que Bandai Namco nous annonce discrètement, nouvel épisode se contentant d'un teaser sous le signe de la grande guerre, et de quelques visuels pour illustrer quelques-unes des têtes d'affiche en fonction des clans, dont deux inédits (pour l'instant).Sortie prévue quelque part en 2023, sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, avec la promesse d'une expérience toujours jouable en solo, et jusqu'à 4 en ligne.UPDATE :- Le trailer occidental, avec les sous-titres US probablement plus parlant pour beaucoup que le japonais.