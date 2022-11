Evil West : premier aperçu du mode coop

Focus Entertainment et l'équipe derrière la franchisesortiront ce 22 novembre la nouvelle licence bien action bien burnée(PC, PlayStation, Xbox), accueillant un nouveau trailer que voici.Une nouvelle vidéo qui a son importance puisque la première à illustrer le mode coopération à deux (uniquement en ligne), le genre de feature qui ajoute en intérêt dans nos affrontements contre l'armée des ténèbres, et notant bien que seul l'hôte progressera dans le scénario (et donc les succès/trophées qui vont avec).