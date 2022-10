Tactics Ogre : Reborn prépare sa sortie en vidéo

Il est fort agréable de se dire qu'en un an, Square Enix aura sorti trois tactical-RPG, commençant avec le très bonpour publier ensuite le plus discretavant d'achever le trio par, remaster tiré de la PSP, lui-même remake d'un jeu Super Nes qui fêtera bientôt ses 30 ans.En plus de diverses modifications dans le système de jeu et quelques améliorations graphiques et sonores, ce titre prévu le 11 novembre (50€, sur PC, PS & Switch) bénéficiera pour la toute première fois d'une traduction FR.