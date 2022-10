Maxis évoque l'avenir des Sims

Hier, Electronic Arts et Maxis ont proposé un Live d'annonce, déjà pour fêter le changement économique du vieillotdevenu F2P sur l'intégralité des supports, tout en promettant que davantage de mises à jour et DLC arriveront à l'avenir pour ce titre lancé il y a déjà 8 ans.Mais le plus important fut la présentation de ce que sera l'avenir de la franchise, pour l'heure au nom de code, sans aucun rapport avec un quelconque mec ayant ce prénom, mais juste pour servir d'acronyme à, mot d'ordre des Sims nouvelle génération qui maintiendra ses atouts d'origine tout en poussant toujours plus loin la création, la personnalisation et de nouvelles features.Le chantier n'en est qu'à ses débuts mais les travaux préparatifs montrés montrent déjà la destruction des dernières barrières entre les supports, notamment par le fait que le contenu de la communauté pourra être exploité sur toutes les machines, du PC aux consoles en passant par le mobile.