Need for Speed Unbound : le trailer de gameplay

Cette fois, on a du gameplay en poche pouravec cette nouvelle bande-annonce où l'on nous parle du besoin de « prendre des risques », chose que l'on fait dans la série depuis des décennies, entre drift, contre-sens, fuir la police et faire des paris, le tout en tentant de taper les meilleurs chronos afin de se qualifier pour « la course ultime ».Sortie prévue le 2 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec 10h d'accès anticipé dès le 29 novembre pour tous les abonnés EA Play et Game Pass Ultimate.