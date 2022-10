Minecraft Live : des infos sur la 1.20, un aperçu de Legends et du neuf pour Dungeons

Le nouveau « Minecraft Live » est venu apporter bien des choses neuves pour l'avenir de la franchise à commencer par un nouveau point plus complet sur, nouveau spin-off inséré dans l'organe tentaculaire avec cette fois le studio Blackbird Interactive aux commandes.Dans les grandes lignes, c'est donc un jeu d'action essentiellement stratégique avec des mobs à invoquer pour partir à l'assaut de hordes, le tout avec bien évidemment quelques éléments de construction, le tout en maintenant un monde généré de manière aléatoire.On a également une précision sur la période de lancement, et ce sera donc pour le printemps 2023 sur absolument tous les supports.Dans le même temps, nous avons appris quecontinue de préparer sa grosse MAJ 1.20 qui ajoutera de nouveaux éléments divers et variés (radeaux, chameaux, panneaux suspendus, bibliothèque, bambou…) sans qu'aucune date ne soit fournie, juste la promesse d'un accès à la version en cours de chantier via la Java Edition.Enfin, concernant le plus endurant que prévu, la Saison 3 sera lancée le 19 octobre sous le nom de « Faura Faire » avec un nouveau biome, une remise en avant des animaux et du neuf dans la Tour (étages & boss) avec la possibilité de la pratiquer à quatre joueurs, sans oublier d'habituels nouveaux skins et emotes.