The Inquisitor a un nouveau trailer, un éditeur, et une période de lancement

Les polonais de The Dust ont encore beaucoup de travail sur le chantieret annonce trois choses à ce sujet, en plus d'un nouveau trailer :- Kalypso Media en sera l'éditeur- Il faudra patienter jusqu'à fin 2023 (PC, PS5, SX)- Le jeu est renomméSi vous avez loupé l'annonce, il s'agit évidemment d'un RPG qui ici adaptera les romans « Inquisitor » de Jacek Piekara, où l'on jouera Mordimer Madderdin, un inquisiteur donc, envoyé dans la bourgade de Konigstein pour enquêter sur une série de mystères et péchés cachant le retour d'un mal ancien souhaitant entrer dans le monde des vivants.On y trouvera des enquêtes, des combats, des choix moreaux, des quêtes secondaires bien scénarisées, de la torture (et ouais), sans oublier l'originalité du contexte : celle d'un univers alternatif où le prophète Jésus n'a pas souhaité abdiquer une fois sur la croix, et a déchaîné sa vengeance sur les mécréants, menant à une religion qui aujourd'hui règne d'une main de fer sur le monde.