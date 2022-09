Le bourrin Prodeus est prêt pour son lancement, et sera Day One dans le Game Pass

Humble Games nous signale que le doom-like bien nerveux bien bourrinquittera son accès anticipé le 23 septembre pour un lancement officiel le même jour sur tous les supports, donc PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PlayStation 4 et Xbox One, avec proposition Day One dans le Game Pass.Tous les arguments seront là pour un pur moment old-school, avec campagne jouable aussi bien seul qu'en coopération à 4, du multi deathmatch jusqu'à 16, et même un éditeur de niveau avec partage, à un bémol près : autant les niveaux de la communauté seront accessibles à tous, autant l'éditeur est lui une exclusivité PC.