20mn de gameplay pour Octopath Traveler II

On reste chez le même éditeur en revenant cette fois suravec une diffusion live ce week-end (à découvrir à partir de la 25e minute ci-dessous) pour montrer un aperçu de l'arc sur Hikari, l'un des 8 personnages principaux dont on vivra l'histoire de chacun avant la grande réunification vers un but commun.Prévu pour le 24 février 2023, cette fois directement en multi-supports (PC, PS5, PS4, Switch), ce deuxième épisode proposera un nouveau cycle jour-nuit pour multiplier les interactions, en ajoutant que les compétences spéciales de chacun des héros changera en fonction du moment de la journée.