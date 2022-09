40 minutes de gameplay pour Lies of P

Si les nombreuses vidéos dene vous ont pas suffi, ou tout simplement si vous étiez ailleurs en période GamesCom, c'est aujourd'hui le développeur lui-même qui nous livre 40 minutes de gameplay maison sur la démo proposée à l'occasion du salon allemand.Les retardataires pourront donc découvrir plus en détails ce Soulslike bien assumé dont l'originalité sera de reprendre la licence Pinocchio, version Dark, et qui aura en petit plus un système de choix vérité/mensonge avec des impacts « considérables », mais dont on ne sait encore rien pour le moment.Sortie prévue courant 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (mais aussi directement dans le Game Pass).