Le nouveau film Dragon Ball Super prépare son arrivée dans Dragon Ball Xenoverse 2

Bientôt six ans après son lancement,fait une nouvelle fois d'une indécente endurance en s'apprêtant à accueillir une nouvelle vague de contenu spécialement consacré au film « Dragon Ball Super : Super Heroes ».Le premier pack sortira en fin d'année, incluant trois personnages dont Gamma 2 ici officialisé en vidéo, tandis que le contenu du Pack 2 reste encore à déterminer (et attendra 2023). On ne va pas spoiler ceux qui y auraient échappé jusque là mais on se doute que les nouvelles transformations seront au rendez-vous.