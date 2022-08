Atomic Heart s'offre un gros trailer

Les choses avancent bien pour, celui que l'on continue d'appeler le « Bioshock soviétique », les développeurs continuant de promettre un lancement entre septembre et décembre de cette année, toujours sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.Un copieuse nouvelle bande-annonce est proposée en attendant davantage de précisions, pendant que les abonnés Game Pass mangeront quoi qu'il arrive à l'oeil vu que le titre sera lâché Day One dans le service.