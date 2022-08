Hogwarts Legacy : le nouveau trailer pour préparer l'ouverture des précommandes

Comme prévu,a eu sa nouvelle bande-annonce essentiellement basée sur le personnage de Sebastian Pallow, lui-même lié à une série de quêtes facultatives mais scénarisées sur le mystérieux passé de sa famille.Warner Bros indique que les précommandes ouvriront ce 25 août (le jeu sortira lui le 10 février 2023, et plus tard sur Switch avec) :- Une édition standard (attention à la taxe New Gen).- Une édition Deluxe 10 balles plus chère avec 72h d'accès anticipé, quelques skins et une arène pour affronter des vagues d'ennemis de niveau relevé.- Une édition Digital Deluxe qui offre la même chose que l'édition Deluxe (au même prix) mais incluant un chapeau Dark Arts Garrison en bonus.- Un collector à 300$, possédant le contenu de l'édition Digital Deluxe, en plus d'un steelbook, un skin de plus et une baguette magique flottante (grandeur nature).