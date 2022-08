The Lords of the Fallen fait enfin son retour

Les choses se concrétisent enfin pour la suite deaprès bientôt 10 ans d'écart, une attente suffisamment importante aux yeux de CI Games pour oublier la numérotation et opter pour un titre aux allures de reboot :Un titre qui se déroulera 1000 ans après le premier épisode (pour ceux qui se souviennent encore du scénario), avec un terrain de jeu 5 fois plus tard, une personnalisation poussée, davantage de PNJ et, grande surprise par rapport aux productions FromSoftware, un vrai mode coopération à deux joueurs (dans sans avoir besoin d'invocation & co).Pas encore de date mais comme prévu, ça sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.