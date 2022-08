Splatoon 3 vous proposera de réutiliser vos sauvegardes du 2 pour aller plus vite

C'est le genre de petite attention qui devrait exister pour chaque suite dès lors qu'elle n'est pas scénarisée : posséder une sauvegarde devous permettra de vous débarrasser des routines d'entraînement de, signifiant que vous aurez directement accès au mode Avancé (réclamant de base le niveau 10) tout en bénéficiant d'un rang déjà plus élevé que la base, calculé à partir de vos performances dans le précédent épisode. Vous aurez même droit à trois tickets Sheldon (or) à échanger contre des armes.Et pour ceux qui auraient loupé le Direct de cette semaine, tout comme votre serviteur qui a profité d'un soleil imposant, on vous remet les vidéos dédiées, des visuels et un résumé rapide des informations :- 12 arènes (toujours en rotation) dès le lancement, dont certaines déjà connues- Un mode Guide pour visiter librement chaque arènes- Tout l'équipement des deux précédents épisodes- En plus de nouvelles choses autant dans les armes que les spéciales- Présence de pass saisonnier (gratuit) pour débloquer de la monnaie in-game- Monnaie qui permettra de récupérer variantes d'armes et les habituels skins- Hub revu avec davantage d'options sociales et de personnalisation- Application mobile (réservée aux abonnés NSO) qui permettra notamment de récupérer de l'équipement exclusif- Nouvelle présentation du mode Salmon Run- Aperçu du solo qui ne semble pas se démarquer du deuxième épisode- 3 nouveaux Amiibo pour cet hiver- Promesse d'un évident gros suivi, dont le mode Big Run qui interviendra à rythme périodique- Renouvellement de l'équipement tous les 3 mois (pendant 2 ans)- Le mode Ligue arrivera plus tardaura aussi son extension solo majeure (et payante)Enfin, en attendant le lancement prévu le 9 septembre, une bêta ouverte aura lieu le 27 août, seulement de 10h à 22h, et ce pour tester le mode Guerre Tricolore (donc 3 camps).