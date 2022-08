Nexon placera ses deux TPS en 2023

Il y a un an, Nexon nous annonçait, renommé depuis, et les choses prennent forme en dépit d'un report de la bêta Steam (20 au 26 octobre) : c'est durant la GamesCom que sera présenté en bonne et due forme ce TPS répondant au cahier des charges de l'ère moderne : coopération en ligne (jusqu'à 4), plusieurs classes de persos, plein de loot, de gigantesques boss aux éléments destructibles, une augmentation en puissance par le matos et les compétences…Le titre sortira courant 2023 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), de même quedu même éditeur (voir teaser initial ci-dessous), à l'instant reporté à l'année prochaine uniquement sur PC et consoles de nouvelle génération, et dont on aimerait bien avoir aussi du gameplay neuf.