FIFA 23 : nouvelle grosse présentation

Electronic Arts et plus exactement EA Sports en remet une cartouche suravec une nouvelle grosse vidéo de présentation, ici concernant essentiellement l'habillage où ça parle d'améliorations visuelles sur tous les aspects même ceux laissés de coté trop longtemps, du genre la pelouse et la déformation des filets face au ballon.Les développeurs évoquent en outre de nouvelles séquences d'avant-match, le fait d'avoir des femmes arbitres et des équipes mixtes pour certains modes (Club Pro et FUT) et enfin la promesse du retour des hymnes nationaux lors des MAJ (gratuites) pour les Coupes du Monde (masculine et féminine).Sortie prévue le 30 septembre sur tous les supports, bien que l'on se doit de spécifier que la version Switch n'est pas vraiment concernée par ces détails visuels, tout comme les modifications coté gameplay.