FIFA 23 nous fait le show durant 10 minutes

Peu après la révélation, place maintenant à la première véritable présentation de(sous-titres FR disponibles) afin de découvrir les arguments de la technologie HyperMotion2, les nouveautés du coté du système de dribbles, tirs, sprint et défense, sans oublier la mise en avant du football féminin par l'apport de deux ligues (dont la FR) et la Coupe du Monde Australie/NZ 2023 (cette dernière via une MAJ gratuite en temps voulu).Ce nouveau cru, dernier dans l'histoire de la franchise à aborder les 4 lettres magiques, sortira le 30 septembre sur tous les supports avec option cross-play, en notant bien que la Switch sera de nouveau mise à part avec sa propre version « Legacy » (donc identique à, avec juste une MAJ des effectifs, le football féminin et heureusement les Coupes du Monde).