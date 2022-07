Présentation de D.U.M.A., le compagnon robot de Star Ocean : The Divine Force

On connaît les différents représentants du casting de, mais la vidéo du jour s'attarde sur le dernier élément d'importance de la troupe, non-jouable mais à l'utilité première durant l'aventure : D.U.M.A., petit robot doté d'une intelligence artificielle très élevée (lui-même se considère comme un être vivant).Le petit compagnon servira aussi bien pour l'exploration (fonction scanner et surtout jet-pack) que pour les combats, avec d'ailleurs la nouvelle mécanique de « blindside », consistant à foncer vers l'ennemi puis effectuer un virage pour disparaître de son champ de vision, le plaçant pendant quelques secondes dans un état de faiblesse.Sortie prévue le 27 octobre sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).