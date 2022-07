Dragon Ball : The Breakers fait le point (trailer, date de sortie et édition collector)

Bandai Namco a précisé ses plans de sortie pour le jeu multi asymétrique, et ce sera donc pour le 14 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.La nouvelle bande-annonce en profite pour lever le voile sur les bonus de précommande, la présence d'une édition spéciale mais aussi un collector (pas de prix pour l'heure) mais aussi un rappel d'un test réseau le 5 et 6 août.