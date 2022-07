No More Heroes III se date sur PC, PS et Xbox

Après la Switch,ira comme prévu faire un tour sur les autres supports (PC, PlayStation 5, Xbox Series mais aussi PS4 & One), et ce sera donc pour le 11 octobre comme vient de l'annoncer XSEED via le nouveau trailer que voici.Au programme, un rendu légèrement amélioré, du combo 4K/60FPS sur PC et New Gen, et l'arrivée d'un doublage japonais, également offert aux joueurs Switch via une MAJ gratuite.