Yomawari 3 confirmé en occident

Disponible sur le marché japonais depuis avril,(troisième épisode de la franchise) arrivera chez nous en fin d'année comme vient de l'affirmer Koch Media qui, comme le veut la coutume, ajoutera une version Steam à celles déjà annoncées (donc PlayStation 4 et Nintendo Switch).Pour ce nouveau chapitre, on y incarnera une fille amnésique chargée de récupérer ses souvenirs dans une petite ville envahie de monstres, et ce avant la fin de la nuit pour pouvoir réchapper à une mystérieuse malédiction.