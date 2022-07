The Tomorrow Children reviendra à la rentrée

Comme précédemment annoncé, la curiositéaura droit à une troisième chance d'ici quelques semaines après un premier échec sur PlayStation 4, et un deuxième lors de son passage en F2P.Pour ce troisième essai, le titre sera uniquement porté par les épaules de Q Games, ayant récupéré les droits à Sony qui en avait visiblement pas grand-chose à foutre quand on se souvient avec quelle boîte ce projet faisait lien (Japan Studio), et ce sera donc le 6 septembre que les intéressés pourront repartir au travail sur PlayStation 5 comme PlayStation 4 (étrangement pas sur PC), pour 39,99€.Un retour au format premium justifié par le gros travail de fond pour attirer un public autre que la (petite) communauté de fans, avec notamment une refonte complète de l'exploration (des objets cachés, des zones secrètes, un level-design revu, de nouvelles îles…) avec des mécaniques de gameplay supplémentaires dont l'arrivée du grappin, le tout avec cette fois la possibilité d'y jouer en solo avec des IA (et hors ligne), ce qui n'empêchera pas la haute importance de la coop où l'on pourra maintenant retrouver plus facilement ses proches.