Phantasy Star Online 2 New Genesis : un an après, la version PS4 arrive en occident

Exclusif un temps aux supports PC/Xbox du coté de l'occident, plus précisément le temps d'un an,va enfin pouvoir débarquer chez nous dans sa version PlayStation 4, avec directement l'option total cross-play pour être sûr de trouver rapidement des alliés de poids dès le 31 août 2022.Pour rappel, le titre est une sorte d'évolution de, maintenant son format F2P, et progressant en parallèle avec sa propre histoire et des upgrades mensuelles qui ont déjà permis d'ajouter de nouvelles classes, matos, options et zones supplémentaires.