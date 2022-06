Au fait, Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin doit encore accueillir ses DLC

L'annonce dede la part de la Team Ninja ne doit pas nous faire oublier que l'équipe se doit de terminer le suivi de, et même déjà de le débuter puisque le premier DLC sortira le 20 juillet.Sous le nom de « Trials of the Dragon King », les amateurs de challenge recevront de nouvelles zones et défis relevés (et un peu de narration nous dit-on), accompagnés de jobs supplémentaires et ce qu'il faut de matos à débloquer.Deux autres DLC arriveront sur la longueur pour finaliser le Season Pass.