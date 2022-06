Demon Slayer : Tengen Uzui se présente

Car aucunn'est à l'ordre du jour et parce qu'à un moment, il faut bien remplir un peu les caisses après avoir proposé une demi-douzaine de personnages gratuits (compensant avec le casting réduit au lancement),va accueillir son premier personnage payant, Tengen Uzui donc, présenté ici en vidéo.Le personnage arrivera courant juillet pour moins de 5 balles, et sera suivi par trois autres représentants de l'arc « Quartier des Plaisirs », soit précisément Gyutaro, Daki et la version éveillée de Nezuko.