S.T.A.L.K.E.R. 2 : GSC Game World revient sur le chantier en plein conflit ukrainien

Afin d'éviter de le perdre en plein milieu du Showcase Xbox x Bethesda, Microsoft aura opté pour l'agréable choix de faire dele principal morceau du Showcase Extended, la moindre des choses pour que GSC Game World puisse expliquer ce qu'ils ont vécu en pleine invasion russe de l'Ukraine, obligeant le développeur à mettre le chantier à l'arrêt le temps de déménager en République Tchèque (plus précisément à Prague).De fait, on pardonnera sans mal que le titre ne sortira pas en décembre mais courant 2023, et l'équipe a pris soin de nous livrer au moins la cinématique d'introduction de cette très attendue suite.