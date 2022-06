Resident Evil Village : une extension basée sur Rose, du neuf en Mercenaries et la vue TPS

6 millions de ventes pouret encore une bonne marge pour augmenter ce résultat, pas seulement avec les nombreuses promotions, mais surtout par un nouveau départ programmé le 28 octobre, date où sortira unechargée en contenu neuf avec :- Une extension basée sur Rose (on ne va pas spoiler)- L'arrivée d'une option pour faire l'intégralité du jeu en vue TPS (*)- De nouveaux stages et personnages pour le mode Mercenaries- L'arrivée (enfin) du mode multi(*) Notez que l'extension sur Rose ne sera jouable qu'en vue TPS.Si vous possédez déjà le jeu de base, le tout sera regroupé dans l'extension Winters, et on en profite pour rappeler que le titre fera partie des jeux compatibles PlayStation VR 2, dont on attend toujours une date.