Squanch Games (Rick and Morty) rempile avec le FPS High on Life

Après le tordant(encore mieux en VR), Squanch Games reviendra en fin d'année sur PC, Xbox Series et Xbox One avec, nouvelle licence où l'on sent de nouveau à plein nez la pattedu même créateur, rien que par le scénario : un chasseur de prime souhaitant à lui seul mettre fin à une invasion extra-terrestre va exploiter un arsenal fait de gros guns qui parlent, et vous conseilleront même parfois (le scénario changera selon vos choix).En voici un premier trailer.