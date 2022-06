Netflix présente de nouvelles séries d'animation sur Dragon Age et Castlevania (mais pas que)

Netflix a pu faire un gros point sur ses adaptations à venir, en tout cas en partie et laissant de cotéqui a récemment eu droit à son second trailer.Donc en résumé et le temps de quelques vidéos :, nouvelle série qui fera suite aux quatre premières saisons, avec cette fois Richter en tête d'affiche. Pas de date de sortie., série qui débutera en décembre et se concentrera sur des personnages encore jamais vus dans la franchise.- Des extraits dequ'on attend toujours pour cette année.- La confirmation de Big the Cat et Shadow pourqui débutera bientôt.Mais aussi :- De nouveaux épisodes dele 19 août.Saison 3 pour le 11 août.