En attendant Silent Hill (ou pas), Bloober Team nous annonce Layers of Fears

Ne l'appelez pasmais contentez-vous juste d'ajouter un « s » à la licence, et nous voilà avec, nouvel épisode de la franchise d'horreur psychologique de Bloober Team qui adoptera l'Unreal Engine 5 et promet d'être, pour l'heure, le projet le plus important dans l'histoire du studio.Sortie prévue pour 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec on l'espère d'ici-là la confirmation de « l'autre » projet du studio, à savoir selon les rumeurs un remake maison de