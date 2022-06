Fort Solis : du thriller avec Troy Baker

Petit retour sur, l'une des annonces de la conférence d'ouverture des Game Awards qui commene concerne que l'univers des PCistes, ou en tout cas pour le moment (pas de date dans tous les cas).Peu d'informations pour l'heure si ce n'est la présence bien mise en avant de Troy Baker et Roger Clark, pour un titre orienté narration et exploration (9 zones annoncées) nous faisant incarner un ingénieur répondant à une alarme lancée par un avant-poste sur Mars. Et devinez quoi ? Rien ne va se passer comme prévu.