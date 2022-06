Après 9 longues années de silence, le survival horror Routine refait parler de lui

En juin 2013, donc il y a quand même 9 ans, le survival-horrorannonçait l'entrée dans la phase Alpha de son développement. Donc autant dire que Lunar Software a bien pris son temps avant de remettre son mystérieux projet en avant, pourtant avec un simple teaser qui aura au moins le mérite de montrer l'upgrade graphique.Le communiqué reste tout aussi flou, ne mentionnant d'ailleurs même plus la feature peut-être non souhaitée de mort permanente, et on n'aura toujours aucune date, juste qu'en plus du PC et la Xbox One, les Xbox Series seront évidemment conviées à la fête, avec proposition Day One dans le Game Pass.